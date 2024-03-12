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Дрон атаковал НПЗ в Нижегородской области РФ: возник большой пожар

Фото: дрон атаковал НПЗ в Нижегородской области РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области сегодня рано утром, 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 112.

По данным источников, ударный беспилотник попал прямо в установку перегонки нефти. В результате удара на территории предприятия возник пожар.

Компания "Лукойл", которой принадлежит Нижегородский НПЗ, сообщает о том, что работа технологической установки на предприятии приостановлена "в связи с инцидентом". О каком именно инциденте идет речь, не уточняется.

Губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин подтвердил данные об ударе беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Кстово.

"Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса, была совершена атака беспилотных летательных аппаратов", - заявил Никитин.

Он добавил, что в результате удара произошло возгорание на одной из установок по переработке нефти.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы, также для тушения пожара привлечен пожарный поезд, информации о пострадавших нет.

Атаки на НПЗ в России

Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

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