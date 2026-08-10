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Дрон атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124 в Лейпцигу, - Die Zeit

11:41 10.08.2026 Пн
2 хв
ЗМІ дізналися нові неочікувані подробиці
aimg Юлія Капітонова
Фото: Ан-124 "Руслан" був атакований умисно (Getty Images)

FPV-дрон із вибухівкою врізався у крило українського літака Ан-124 "Руслан" саме там, де знаходяться паливні баки. Це означає, що інцидент в аеропорту Лейпцига був цілеспрямованою атакою, а не просто "попередженням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Як вдалося дізнатися журналістам, дрон врізався саме в крило українського вантажного літака.

Удар припав на найбільш чутливу частину крила - там, де розташовані паливні баки. Однак вибуховий пристрій із невідомої причини не здетонував.

Окрім того, наголошується, що дрон був начинений пластичною вибухівкою Semtex.

Його виявили лише через чотири години після атаки - водій екскурсійного автобуса випадково помітив апарат на землі, наступив на нього та повідомив службу безпеки.

Журналісти наголошують, що нові подробиці цього інциденту спростовують початкову версію про те, що це могло бути лише "попередженням" без наміру завдати реальної шкоди.

Що важливо розуміти, аеропорт Лейпциг/Галле українська авіакомпанія "Антонов" регулярно використовує як базу для своїх вантажних літаків.

Що відомо про атаку на український літак у Лейпцигу

Уночі 5 серпня в аеропорту Лейпцига виявили підозрілий предмет біля українського Ан-124 "Руслан". На цьому тлі роботу летовища тимчасово призупинили.

За словами глави німецького МВС Александра Добріндт, йдеться про "новий рівень небезпеки" для країни та "сценарій гібридної загрози".

Місцеві ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що український літак нібито перевозив боєприпаси, а в повітрі дрон міг зіткнутися з ще одним безпілотником.

Однак авіакомпанія "Антонов" заперечила ці чутки, наголосивши, що у момент атаки борт був порожнім.

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