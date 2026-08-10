Дрон атаковал наиболее уязвимую часть крыла украинского Ан-124 в Лейпциге, - Die Zeit

Как удалось узнать журналистам, дрон врезался именно в крыло украинского грузового самолета.

Удар пришелся на наиболее чувствительную часть крыла - там, где расположены топливные баки. Однако взрывное устройство по неизвестной причине не сдетонировало.

Кроме того, указано, что дрон был начинен пластической взрывчаткой Semtex.

Его обнаружили спустя четыре часа после атаки - водитель экскурсионного автобуса случайно заметил аппарат на земле, наступил на него и сообщил службе безопасности.

Журналисты отмечают, что новые подробности этого инцидента опровергают первоначальную версию о том, что это могло быть лишь "предупреждением" без намерения нанести реальный ущерб.

Что важно понимать, аэропорт Лейпциг/Галле украинская авиакомпания "Антонов" регулярно использует в качестве базы для своих грузовых самолетов.