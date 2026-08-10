Дрон атаковал наиболее уязвимую часть крыла украинского Ан-124 в Лейпциге, - Die Zeit

FPV-дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолета Ан-124 "Руслан" именно там, где находятся топливные баки. Это значит, что инцидент в аэропорту Лейпцига был целенаправленной атакой, а не просто "предупреждением".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.
Как удалось узнать журналистам, дрон врезался именно в крыло украинского грузового самолета.
Удар пришелся на наиболее чувствительную часть крыла - там, где расположены топливные баки. Однако взрывное устройство по неизвестной причине не сдетонировало.
Кроме того, указано, что дрон был начинен пластической взрывчаткой Semtex.
Его обнаружили спустя четыре часа после атаки - водитель экскурсионного автобуса случайно заметил аппарат на земле, наступил на него и сообщил службе безопасности.
Журналисты отмечают, что новые подробности этого инцидента опровергают первоначальную версию о том, что это могло быть лишь "предупреждением" без намерения нанести реальный ущерб.
Что важно понимать, аэропорт Лейпциг/Галле украинская авиакомпания "Антонов" регулярно использует в качестве базы для своих грузовых самолетов.
Ночью 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили подозрительный предмет возле украинского Ан-124 "Руслан". На этом фоне работу аэродрома временно приостановили.
По словам главы немецкого МВД Александра Добриндта, речь идет о "новом уровне опасности" для страны и "сценарии гибридной угрозы".
Местные СМИ начали распространять информацию о том, что украинский самолет якобы перевозил боеприпасы, а в воздухе дрон мог столкнуться с еще одним беспилотником.
Однако авиакомпания "Антонов" опровергла эти слухи, подчеркнув, что в момент атаки борт был пустым.