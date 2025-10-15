Дрон атакував нафтозавод у Уфі: у місті лунали вибухи, видніється дим

У ніч на 15 жовтня в Уфі, Росія, пролунав вибух, за попередніми даними, безпілотник атакував промислову зону міста. Там розташований нафтопереробний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Ймовірно, безпілотник атакував промзону де знаходиться нафтопереробний завод "Уфаоргсинтез", що належить "Башнефт".
Місцеві жителі повідомляють про дим у районі Бірського тракту, дороги, що проходить через промзону. У місті також спостерігалися перебої з мобільним інтернетом.
Влада Башкортостану оголосила безпілотну небезпеку. В аеропорту Уфи тимчасово запровадили план "Килим" який передбачає обмеження польотів. Пізніше Росавіація повідомила, що тимчасові обмеження на роботу аеропорту були зняті.
Протягом останнього року росіяни все частіше скаржаться на атаки дронів і вибухи в різних регіонах Росії.
Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що дрони Головного управління розвідки України атакували нафтопереробний завод у Башкортостані. Після удару безпілотників пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Підприємство розташоване приблизно за 1,4 тисячі кілометрів від українського кордону.
РБК-Україна раніше публікувало кадри моменту атаки, зафіксовані місцевими жителями, а також наслідки удару по російському підприємству.
Також, за даними РБК-Україна, днями далекобійні дрони СБУ "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа, республіка Башкортостан, за 1400 кілометрів від України.