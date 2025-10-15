Дрон атаковал нефтезавод в Уфе: в городе раздавались взрывы, виднеется дым

Атака на НПЗ в Уфе

В течение последнего года россияне все чаще жалуются на атаки дронов и взрывы в разных регионах России.

Напомним, в сентябре сообщалось, что дроны Главного управления разведки Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане. После удара беспилотников раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар. Предприятие расположено примерно в 1,4 тысячи километров от украинской границы.

РБК-Украина ранее публиковало кадры момента атаки, зафиксированные местными жителями, а также последствия удара по российскому предприятию.

Также, по данным РБК-Украина, на днях дальнобойные дроны СБУ "хлопнули" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнафта-УНПЗ". Он расположен в городе Уфа, республика Башкортостан, в 1400 километрах от Украины.