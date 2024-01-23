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Дрон атакував Курську область у Росії: поранені двоє окупантів

Фото: дрон атакував Курську область у Росії, поранено двох окупантів (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дрон атакував Курську область (Росія). Через наліт БПЛА двоє окупантів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"В результаті атаки БПЛА в Курській області поранено двох військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

За даними ASTRA, безпілотник вибухнув 22 січня в районі села Миколаєво-Дар'їно.

"Двоє військовослужбовців МО РФ госпіталізовано до Суджанської ЦРЛ", - додали в Telegram-каналі.

Недавні атаки дронів у Росії

21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. Пізніше з'ясувалося, що цю спецоперацію провела СБУ.

Зазначимо, що в Росії 21 січня було "голосно" не лише в районі нафтового терміналу. Крім того, вибухи чули і в російській Тулі, де був атакований завод "Щеглівський вал" з виробництва ЗРК "Панцир". Ця атака, своєю чергою, стала справою рук українських розвідників. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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