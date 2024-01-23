Дрон атаковал Курскую область в России: ранены двое оккупантов

"В результате атаки БПЛА в Курской области ранены двое военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным ASTRA, беспилотник взорвался 22 января в районе деревни Николаево-Дарьино.

"Двое военнослужащих МО РФ госпитализированы в Суджанскую ЦРБ", - добавили в Telegram-канале.

Недавние атаки дронов в России

21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эту спецоперацию провела СБУ.

Отметим, что в России 21 января было громко не только в районе нефтяного терминала. Кроме того, взрывы слышали и в российской Туле, где был атакован завод "Щегловский вал" по производству ЗРК "Панцирь". Эта атака, в свою очередь, стала делом рук украинских разведчиков. Подробнее - в материале РБК-Украина.