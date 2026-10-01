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Дрон атакував Інститут ядерних досліджень у Києві, там є дослідний реактор

13:30 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Дрон атакував Інститут ядерних досліджень у Києві, там є дослідний реактор Фото: Ввечері дрон атакував ядерний інститут у Києві (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Ввечері 30 вересня російський безпілотник вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання.

В Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України розповіли, що удар стався 30 вересня о 18:18 за київським часом.

Дрон влучив у територію, де розташований київський дослідницький реактор ВВР-М. Через атаку виникла пожежа, її швидко загасили.

Реактор не постраждав, радіація в нормі

Сам реактор і системи, які відповідають за безпеку, не пошкоджені. Радіаційний фон не змінився.

Його показники лишаються в межах природного фону - 0,16-0,20 мікрозівертів на годину.

Реактор не працює з лютого 2022 року. Його зупинили, щоб зменшити ризики, а активну зону, де розміщують ядерне паливо, повністю вивантажили. Зараз там лише планово обслуговують системи, важливі для безпеки.

"Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики. Відтак, удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень - це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку Росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином", - підкреслили у Державній інспекції ядерного регулювання.

Нагадаємо, 1 жовтня дрон влучив у школу в Солом'янському районі Києва.

Діти й персонал сховалися в укритті, а після дозволу екстрених служб їх евакуювали.

Тим часом у столиці зафіксували два влучання дронів поблизу опорної частини Південного мосту.

Рух метро та наземного транспорту мостом зупинили, а стан споруди обстежують працівники КП "Київавтошляхміст".

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