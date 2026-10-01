Дрон атаковал Институт ядерных исследований в Киеве, там есть исследовательский реактор

Вечером 30 сентября российский беспилотник ударил по территории Института ядерных исследований в Киеве, где находится исследовательский реактор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования .

В Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины рассказали, что удар произошел 30 сентября в 18.18 по киевскому времени.

Дрон попал в территорию, где расположен киевский исследовательский реактор ВВР-М. Из-за атаки возник пожар, его быстро потушили.

Реактор не пострадал, радиация в норме

Сам реактор и системы, отвечающие за безопасность, не повреждены. Радиационный фон не изменился.

Его показатели остаются в пределах естественного фона - 0,16-0,20 микрозивертов в час.

Реактор не работает с февраля 2022 года. Его остановили, чтобы снизить риски, а активную зону, где размещают ядерное топливо, полностью выгрузили. Сейчас там планово обслуживают системы, важные для безопасности.

"Реактор ВВР-М используется как источник нейтронов для фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики. Следовательно, удар БпЛА по территории Института ядерных исследований - это атака на мирную ядерную установку, которая выполняет исключительно научную и исследовательскую функцию, и является очередным циничным пренебрежением со стороны России и международных преступлением", - подчеркнули в Государственной инспекции ядерного регулирования.

Напомним, 1 октября дрон попал в школу в Соломенском районе Киева.

Дети и персонал скрылись в укрытии, а после разрешения экстренных служб их эвакуировали.