Дрон атакував хмарочос "Грозний-Сіті" у столиці Чечні (відео)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 27 листопада українські дрони долетіли до Чечні. Так, вибухи пролунали на території військового містечка Росгвардії "Ахмат-Північ" у Грозному.

У Чечні сьогодні попередили про можливість перебої мобільного інтернету. Російське міноборони за 27 листопада двічі повідомляло про атаку українських дронів - вночі, коли росіяни нарахували 118 БПЛА і вдень.

Також нещодавно вибухи пролунали у Новокуйбишевську Самарської області. Імовірно, ціллю безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Після аналізу відео в мережі Telegram-канал Astra встановив, що вибухи після атаки на Новокуйбишевськ виникли безпосередньо над місцевим НПЗ. Російський ресурс зазначає,