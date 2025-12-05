RU

Дрон атаковал небоскреб "Грозный-Сити" в столице Чечни (видео)

Фото: дрон атаковал небоскреб "Грозный-Сити" в столице Чечни (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

Ударный беспилотник ночью атаковал небоскреб "Грозный-Сити" в столице Чечни, городе Грозном. В результате удара поврежден фасад здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moscow Times.

Отмечается, что в результате удара прогремел сильный взрыв. Ударной волной разрушен фасад сразу нескольких этажей. Согласно опубликованным фото и видео, удар был в районе 28 этажа.

В пострадавшем небоскребе, согласно данным картографических сервисов, находится Совбез Чечни, Министерство республики по туризму, Счетная палата, избирком региона, региональный Департамент по связям с религиозными и общественными организациями, региональное управление Минюста и др.

При этом здание находится рядом с Главным управлением ФСБ России по Чечне. Ранее на фоне угрозы атаки беспилотников Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Грозного, Владикавказа и Магаса.

 

Напомним, ранее сообщалось, что 27 ноября украинские дроны долетели до Чечни. Так, взрывы прогремели на территории военного городка Росгвардии "Ахмат-Север" в Грозном.

В Чечне сегодня предупредили о возможности перебоев мобильного интернета. Российское минобороны за 27 ноября дважды сообщало об атаке украинских дронов - ночью, когда россияне насчитали 118 БПЛА и днем.

Также недавно взрывы прогремели в Новокуйбышевске Самарской области. Предположительно, целью беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

После анализа видео в сети Telegram-канал Astra установил, что взрывы после атаки на Новокуйбышевск возникли непосредственно над местным НПЗ. Российский ресурс отмечает,

