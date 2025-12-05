Дрон атакував хмарочос "Грозний-Сіті" у столиці Чечні (відео)

Ударний безпілотник вночі атакував хмарочос "Грозний-Сіті" у столиці Чечні, місті Грозному. В результаті удару пошкоджено фасад будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moscow Times .

При цьому будівля знаходиться поряд із Головним управлінням ФСБ Росії у Чечні. Раніше на тлі загрози атаки безпілотників Росавіація повідомила про тимчасове обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропортах Грозного, Владикавказу та Магаса.

У постраждалому хмарочосі, згідно з даними картографічних сервісів, знаходиться Радбез Чечні, Міністерство республіки з туризму, Рахункова палата, виборчком регіону, регіональний Департамент зв'язків з релігійними та громадськими організаціями, регіональне управління Мін'юсту та ін.

Зазначається, що внаслідок удару прогримів сильний вибух. Ударною хвилею зруйновано фасад одразу кількох поверхів. Згідно з опублікованими фото та відео, удар був у районі 28 поверху.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 27 листопада українські дрони долетіли до Чечні. Так, вибухи пролунали на території військового містечка Росгвардії "Ахмат-Північ" у Грозному.

У Чечні сьогодні попередили про можливість перебої мобільного інтернету. Російське міноборони за 27 листопада двічі повідомляло про атаку українських дронів - вночі, коли росіяни нарахували 118 БПЛА і вдень.

Також нещодавно вибухи пролунали у Новокуйбишевську Самарської області. Імовірно, ціллю безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Після аналізу відео в мережі Telegram-канал Astra встановив, що вибухи після атаки на Новокуйбишевськ виникли безпосередньо над місцевим НПЗ. Російський ресурс зазначає,