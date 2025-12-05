Дрон атаковал небоскреб "Грозный-Сити" в столице Чечни (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moscow Times .

Отмечается, что в результате удара прогремел сильный взрыв. Ударной волной разрушен фасад сразу нескольких этажей. Согласно опубликованным фото и видео, удар был в районе 28 этажа.

В пострадавшем небоскребе, согласно данным картографических сервисов, находится Совбез Чечни, Министерство республики по туризму, Счетная палата, избирком региона, региональный Департамент по связям с религиозными и общественными организациями, региональное управление Минюста и др.

При этом здание находится рядом с Главным управлением ФСБ России по Чечне. Ранее на фоне угрозы атаки беспилотников Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Грозного, Владикавказа и Магаса.