Дрон атакував американський газовий танкер у порту Єгипту - Reuters
Дрон уразив газовий танкер, що належить американській компанії, у єгипетському середземноморському порту Дамʼєтта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Що відомо про атаку
Британська компанія морської безпеки Ambrey повідомила про удар дрона по танкеру. Міністерство нафти Єгипту підтвердило пожежу в порту, однак не згадало про атаку дроном і не назвало причину інциденту.
За словами трьох джерел, обізнаних із торговими операціями, дрон влучив у плавуче сховище Energos Winter, після чого вогонь перекинувся на інше судно -Gaslog Salem. Два незалежних джерела у сфері безпеки оцінили ймовірну причину вибуху саме як удар дрона.
Британська група з управління морськими ризиками Vanguard повідомила, що Energos Winter уразив невстановлений снаряд у правий борт судна, спричинивши пожежу, яку згодом загасили.
Наразі невідомо, хто відповідальний за інцидент, який стався невдовзі після ракетної атаки Ірану на американські війська в Йорданії, а також ударів США та Саудівської Аравії по проіранських угрупованнях в Іраку.
Президент Трамп погрожував відповісти Ірану, а йеменське угруповання хуситів оголосило морську блокаду Саудівської Аравії - конфлікт, як припускає видання, поширюється найширше з моменту, коли США та Ізраїль почали бомбардувати Іран у лютому.
Що таке Energos Winter
Energos Winter - плавуче сховище й регазифікаційна установка місткістю 138 250 кубічних метрів. Судном володіє американська компанія Energos Infrastructure, а технічну, безпекову та комерційну експлуатацію здійснює інша американська компанія - Wilhelmsen Ship Management.
Нагадаємо, у ніч на середу Іран уже атакував одну з баз США на Близькому Сході балістичними ракетами - це стало першим подібним запуском відтоді, як сторони минулого тижня призупинили удари.
За день до цього Трамп говорив про можливість позитивного результату переговорів з Тегераном, хоча й уточнив, що Вашингтон паралельно готує запасний сценарій на випадок, якщо домовитись не вдасться.
Ще раніше він попереджав, що за відсутності угоди США будуть змушені знищити гору Пікакс з ядерним об'єктом всередині.
Чи означає нова атака повернення до масштабного протистояння між США та Іраном - читайте у детальному розборі РБК-Україна.