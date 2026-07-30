Дрон атаковал американский газовый танкер в порту Египта - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Что известно об атаке

Британская компания морской безопасности Ambrey сообщила об ударе дрона по танкеру. Министерство нефти Египта подтвердило пожар в порту, однако не упомянуло об атаке дроном и не назвало причину инцидента.

По словам трех источников, знакомых с торговыми операциями, дрон попал в плавучее хранилище Energos Winter, после чего огонь перекинулся на другое судно Gaslog Salem. Два независимых источника в области безопасности оценили вероятную причину взрыва как удар дрона.

Британская группа по управлению морскими рисками Vanguard сообщила, что Energos Winter поразил неустановленный снаряд в правый борт судна, повлекший пожар, который впоследствии потушили.

Пока неизвестно, кто ответственен за инцидент, произошедший вскоре после ракетной атаки Ирана на американские войска в Иордании, а также ударов США и Саудовской Аравии по проиранским группировкам в Ираке.

Президент Трамп угрожал ответить Ирану, а йеменская группировка хуситов объявила морскую блокаду Саудовской Аравии - конфликт, как предполагает издание, распространяется шире всего с момента, когда США и Израиль начали бомбардировать Иран в феврале.

Что такое Energos Winter

Energos Winter – плавучее хранилище и регазификационная установка вместимостью 138 250 кубических метров. Судном владеет американская компания Energos Infrastructure, а техническую, безопасность и коммерческую эксплуатацию осуществляет другая американская компания - Wilhelmsen Ship Management.