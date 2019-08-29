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В Дрогобыче под завалами рухнувшего подъезда достали тело третьего погибшего

Новости » Происшествия    29.08.2019 - 01:04
В Дрогобыче под завалами рухнувшего подъезда достали тело третьего погибшего
Фото: обвал дома в Дрогобыче (drohobych-rada.gov.ua)

Тело обнаружено в 00:28

В Дрогобыче (Львовская область) под завалами объезда дома спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.

Отмечается, что третью жертву обвала подъезда обнаружили в ночь на четверг, 29 августа, в 00:28. Пока никаких данных о личноти погибшего не сообщают.

В Дрогобыче под завалами рухнувшего подъезда достали тело третьего погибшего

Напомним, в Дрогобыче в течение 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим в результате обвала в жилом доме. На всей территории города в эти дни призывают приспустить государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления. Также рекомендуют ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий. А в заведениях торговли и ресторанного хозяйства и в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.

Добавим, что 28 августа в квартал, который был отключен от водоснабжения в связи с обвалом подъезда дома, организовано три пункта подвоза воды. А подачу воды через централизованную сеть планируют возобновить 29 августа.

Ранее сообщалось, что жители дома в Дрогобыче, где обрушился один из подъездов, считают, что причиной обвала могли стать ремонтные работы в парикмахерской на первом этаже. Очевидцы отмечают, что взрыва не было (предварительная версия обрушения - взрыв газа, - ред.), был грохот от разрушения. При этом, в городском совете Дрогобыча пока отказываются комментировать вопрос о разрешении для ремонтных работ в парикмахерской.

Обвал дома в Дрогобыче: водоснабжение обещают восстановить 29 августа В Дрогобыче объявили двухдневный траур по погибшим
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