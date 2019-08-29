У Дрогобичі під завалами під'їзду дістали тіло третього загиблого

Фото: обвал будинку в Дрогобичі (drohobych-rada.gov.ua)

Тіло виявлено о 00:28

У Дрогобичі (Львівська область) під завалами об'їзду будинку рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Дрогобицької міської ради.

Зазначається, що третю жертву обвалу під'їзду виявили в ніч на четвер, 29 серпня, о 00:28. Наразі жодних даних про особу загиблого не повідомляють.

Нагадаємо, у Дрогобичі протягом 29 і 30 серпня оголошено жалобу за загиблими в результаті обвалу в житловому будинку. На всій території міста в ці дні закликають приспустити державний прапор України з траурною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування. Також рекомендують обмежити проведення розважально-концертних заходів. А в закладах торгівлі та ресторанного господарства і в громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики.

Додамо, що 28 серпня у квартал, який було відключено від водопостачання у зв'язку із обвалом під'їзду будинку, організовано три пункти підвезення води. А подачу води через централізовану мережу планують відновити 29 серпня.

Раніше повідомлялося, що мешканці будинку у Дрогобичі, де обвалився один з під'їздів, вважають, що причиною обвалу могли стати ремонтні роботи в перукарні на першому поверсі. Очевидці відзначають, що вибуху не було (попередня версія обвалу - вибух газу, - ред.), був гуркіт від руйнування. При цьому, у міській раді Дрогобича поки відмовляються коментувати питання про дозвіл для ремонтних робіт в перукарні.