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У Дрогобичі через нову загрозу відселять мешканців аварійного будинку

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 15:21
У Дрогобичі через нову загрозу відселять мешканців аварійного будинку
Фото: вибух у житловому будинку в Дрогобичі (dsns.gov.ua)

З будинку в Дрогобичі планують відселити 64 сім'ї

Після вибуху в житловому будинку в Дрогобичі (Львівська область) мерія міста вирішила відселити всіх мешканців через загрозу нового обвалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.Net.

Як повідомив міський голова Дрогобича Тарас Кучма, всіх жителів, а це 64 сім'ї, планують переселити в один із санаторіїв Трускавця.

"До 18:00 мені повинні наші соцслужби та інші служби надати докладну інформацію. Куди і як будемо відселяти. Проводимо переговори з санаторієм Трускавця", - сказав Тарас Кучма.

Голова Львского облради Олександр Ганущин повідомив, що сім'ям з Дрогобича готові надати місце для проживання в санаторіях Трускавця.

Нагадаємо, вибух у чотириповерховому будинку у Дрогобичі відбувся 28 серпня о 2:46 ночі. В результаті вибуху сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. На місці аварії розгорнули наметове містечко, куди тимчасово помістили постраждалих.

За попередньою інформацією рятувальників, вибух стався через витік газу. Проте пізніше ця версія була названа малоймовірною. Після вибуху під завалами можуть перебувати 5 осіб.

Рятувальники шукають під завалами ще 4 людей після вибуху у Дрогобичі У результаті вибуху у Дрогобичі під завалами можуть перебувати ще 5 осіб
Новини України Львовская областьавариядомВибух
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