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У Дрогобичі "приліт" у промисловий об'єкт, сталася пожежа

Ілюстративне фото: у Дрогобичі російська ракета влучила у промисловий об'єкт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Дрогобич Львівської області зранку 7 лютого атакували ракетами. Зафіксований "приліт" у промисловий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

За його словами, внаслідок атаки сталося часткове руйнування будівлі промислового об'єкта у Дрогобичі. Спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів, на місці інциденту працюють рятувальники.

Козицький наголосив, що станом на 9:20 постраждалих чи загиблих немає.

Також сьогодні над Стрийським районом Львівської області збили ворожу ракету. Жертв та постраждалих, а також пошкоджень немає.

 

Що відомо про масовану атаку

Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками. Генштаб повідомив, що окупанти запустили 15 дронів, з яких 12 збила українська ППО. Вже зранку стало відомо, що окупанти також випустили ракети з Ту-95МС.

Миколаїв опинився сьогодні під ударом безпілотників та ракет. Там пошкоджено не менше 20 будинків, є жертва.

У Києві зранку лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Внаслідок атаки є постраждалі.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Львівська областьракетиДрогобичВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниРакетна атака