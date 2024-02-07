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В Дрогобыче "прилет" в промышленный объект, произошел пожар

Иллюстративное фото: в Дрогобыче российская ракета попала в промышленный объект (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Дрогобыч Львовской области утром 7 февраля атаковали ракетами. Зафиксирован "прилет" в промышленный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

По его словам, в результате атаки произошло частичное разрушение здания промышленного объекта в Дрогобыче. Вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров, на месте инцидента работают спасатели.

Козицкий подчеркнул, что по состоянию на 9:20 пострадавших или погибших нет.

Также сегодня над Стрыйским районом Львовской области сбили вражескую ракету. Жертв и пострадавших, а также повреждений нет.

 

Что известно о массированной атаке

Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками. Генштаб сообщил, что оккупанты запустили 15 дронов, из которых 12 сбила украинская ПВО. Уже утром стало известно, что оккупанты также выпустили ракеты из Ту-95МС.

Николаев оказался сегодня под ударом беспилотников и ракет. Там повреждено не менее 20 домов, есть жертва.

В Киеве утром звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети. В результате атаки есть пострадавшие.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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