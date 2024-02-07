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Будинки без даху і загиблий: у Миколаївській ОВА відзвітували про атаку "Шахедів"

Миколаїв, Середа 07 лютого 2024 08:06
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Будинки без даху і загиблий: у Миколаївській ОВА відзвітували про атаку "Шахедів" Фото: внаслідок атаки "Шахедів" і ракет, у Миколаєві пошкоджені десятки будинків (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У ніч на 7 лютого російський агресор атакував Миколаївську область ракетами та дронами типу "Шахед". Унаслідок атаки, пошкоджено десятки будинків і газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Зранку, 7 лютого, ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed-136/131" і ракетами повітряного базування. Силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено три БпЛА.

"Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків. Одна людина постраждала, чоловікові надається необхідна медична допомога. На ділянці підземного газопроводу сталося займання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на території інфраструктурного об’єкту пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що близько 20 будинків у місті без дахів.

"Є поранені. Одна людина госпіталізована. Іншим надали допомогу на місці", - зазначив він.

Згодом Сенкевич повідомив, що чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.

Обстріл України в ніч на 7 лютого

Нагадаємо, вночі 7 лютого росіяни запустили по Україні ударні дрони "Шахед". Ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста у різних регіонах.

Близько 6:30 у Миколаєві та області пролунали вибухи через атаку в регіоні ударних дронів "Шахед".

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