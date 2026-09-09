Дробовик проти дронів: "Українська бронетехніка" показала новий протидроновий модуль

Компанія "Українська бронетехніка" представила прототип автоматизованого протидронового модуля, який автоматично виявляє, супроводжує та знищує безпілотники за допомогою дробовиків. Систему розробляють у співпраці з українською компанією UNIT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний" .

Що відомо про новий модуль

Прототип системи продемонстрували на міжнародній оборонній виставці MSPO 2026 у польському Кельце. За словами гендиректора "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, наразі йдеться про дослідний зразок, який ще не має назви.

Автоматизований модуль оснащений дробовиками, які використовують спеціальні набої з картеччю. Заявлена дальність виявлення безпілотників становить до 150 метрів. Залежно від конфігурації система може оснащуватися трьома або чотирма камерами, які забезпечують круговий огляд на 360 градусів.

Фото: протидроновий модуль на бронеавтомобілі ("Мілітарний")

Оптико-електронна система має денну камеру і тепловізійний канал, а швидкий поворотний механізм дозволяє оперативно наводити зброю на ціль.

Розробники позиціюють модуль як відносно недороге автоматизоване рішення для безпосереднього захисту бронетехніки від ударних безпілотників.

За словами Владислава Бельбаса, постійне нарощування бронювання вже не може повністю розв'язати проблему захисту бойових машин від дронів.

Фото: протидроновий модуль на бронеавтомобілі ("Мілітарний")

Безпілотний модуль є одним із трьох напрямів захисту бронетехніки від дронів, над якими працює "Українська бронетехніка". Інші передбачають відстрілювання захисної сітки та застосування вибухового елемента, який запускається назустріч безпілотнику.