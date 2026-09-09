Дробовик против дронов: "Украинская бронетехника" показала новый противодроновый модуль

Компания "Украинская бронетехника" представила прототип автоматизированного противодронового модуля, который автоматически обнаруживает, сопровождает и уничтожает беспилотники с помощью дробовиков. Система разрабатывается в сотрудничестве с украинской компанией UNIT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный" .

Что известно о новом модуле

Прототип системы продемонстрировали на международной оборонной выставке MSPO 2026 в польском Кельце. По словам гендиректора "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас, речь идет об опытном образце, который еще не имеет названия.

Автоматизированный модуль оснащен дробовиками, использующими специальные патроны с картечью. Заявленная дальность обнаружения беспилотников составляет до 150 метров. В зависимости от конфигурации система может оснащаться тремя или четырьмя камерами, обеспечивающими круговой обзор на 360 градусов.

Фото: противодроновый модуль на бронеавтомобиле ("Милитарный")

Оптикоэлектронная система имеет дневную камеру и тепловизионный канал, а быстрый поворотный механизм позволяет оперативно наводить оружие на цель.

Разработчики позиционируют модуль как относительно недорогое автоматизированное решение для непосредственной защиты бронетехники от ударных беспилотников.

По словам Владислава Бельбаса, постоянное наращивание брони уже не может полностью решить проблему защиты боевых машин от дронов.

Фото: противодроновый модуль на бронеавтомобиле ("Милитарный")

Беспилотный модуль является одним из трех направлений защиты бронетехники от дронов, над которыми работает "Украинская бронетехника". Остальные предусматривают отстреливание защитной сетки и применение взрывного элемента, запускаемого навстречу беспилотнику.