Дрезденський стрілець був смертельно поранений під час затримання, - ЗМІ

Чоловік, який намагався сьогодні у Дрездені захопити заручників, отримав смертельні травми під час затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
Сьогодні вранці, 10 грудня, 40-річний злочинець убив свою 62-річну матір у багатоквартирному будинку у дрезденському районі Прохліс. Далі була невдала спроба увірватися на місцеве радіо. Співробітники радіостанції встигли вибігти з офісу через запасний вихід.
Далі стрілець попрямував до торгового центру, де взяв у заручники жінку та її дитину. Чоловік загинув, коли поліція звільняла заручників. Представник поліції пояснив, що чоловік мав проблеми з психічним здоров'ям.
Раніше повідомлялося, що вранці 10 грудня в німецькому Дрездені сталася стрілянина. Озброєний чоловік напав на радіостанцію, а потім увірвався до торгового центру. Злочинець міг взяти людей до заручників. Коли поліцейські під'їхали до радіостанції, стрілець сів у автомобіль та поїхав у бік центру міста.
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