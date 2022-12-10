Дрезденський стрілець був смертельно поранений під час затримання, - ЗМІ

Чоловік, який намагався сьогодні у Дрездені захопити заручників, отримав смертельні травми під час затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

Сьогодні вранці, 10 грудня, 40-річний злочинець убив свою 62-річну матір у багатоквартирному будинку у дрезденському районі Прохліс. Далі була невдала спроба увірватися на місцеве радіо. Співробітники радіостанції встигли вибігти з офісу через запасний вихід.

Далі стрілець попрямував до торгового центру, де взяв у заручники жінку та її дитину. Чоловік загинув, коли поліція звільняла заручників. Представник поліції пояснив, що чоловік мав проблеми з психічним здоров'ям.