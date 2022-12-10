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Дрезденський стрілець був смертельно поранений під час затримання, - ЗМІ

Фото: дрезденський стрілець був смертельно поранений під час затримання (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Чоловік, який намагався сьогодні у Дрездені захопити заручників, отримав смертельні травми під час затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Сьогодні вранці, 10 грудня, 40-річний злочинець убив свою 62-річну матір у багатоквартирному будинку у дрезденському районі Прохліс. Далі була невдала спроба увірватися на місцеве радіо. Співробітники радіостанції встигли вибігти з офісу через запасний вихід.

Далі стрілець попрямував до торгового центру, де взяв у заручники жінку та її дитину. Чоловік загинув, коли поліція звільняла заручників. Представник поліції пояснив, що чоловік мав проблеми з психічним здоров'ям.

Раніше повідомлялося, що вранці 10 грудня в німецькому Дрездені сталася стрілянина. Озброєний чоловік напав на радіостанцію, а потім увірвався до торгового центру. Злочинець міг взяти людей до заручників. Коли поліцейські під'їхали до радіостанції, стрілець сів у автомобіль та поїхав у бік центру міста.

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СтрелковДрезден