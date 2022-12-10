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У Дрездені повідомляють про стрілянину: поліція проводить евакуацію, злочинець взяв заручників

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Дрезден, Субота 10 грудня 2022 13:18
У Дрездені повідомляють про стрілянину: поліція проводить евакуацію, злочинець взяв заручників Фото: у Дрездені сталася стрілянина, злочинець забарикадувався у ТЦ (twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 10 грудня у німецькому Дрездені сталася стрілянина. Озброєний чоловік напав на радіостанцію, а потім увірвався до торгового центру. Злочинець міг взяти людей до заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За деякими даними, озброєний чоловік вбив жінку, а потім спробував увірватися в будівлю "Радіо Дрезден". Коли поліцейські під'їхали до радіостанції, стрілець сів у автомобіль та поїхав у бік центру міста.

Пізніше злочинець проник у торговий центр і забарикадувався у підсобці аптеки. Попередньо, він міг взяти кількох людей у заручники.

Поліція вже оточила центр Дрездена і закликала людей уникати цієї ділянки міста. Пізніше район довелося закрити для пересування.

Крім того, як повідомили в поліції, рух транспорту, зокрема й громадського, повністю зупинено,

Нагадаємо, у Німеччині провели масштабну спецоперацію проти екстремістів, які хотіли повалити владу. Правоохоронці затримали понад 20 людей, серед них росіянка.

До екстремістського угруповання належали колишні та чинні політики, судді та інші чиновники. Також правоохоронці встановлюють, чи мають учасники організації зв'язку із Росією.

Як стало відомо, під час обшуків у обвинувачених у підготовці державного перевороту в Німеччині вилучили гвинтівки, пістолети, мечі, ножі, електрошокери, прилади нічного бачення та поліцейську табельну зброю.

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Дрезден Стрілянина в Німеччині
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