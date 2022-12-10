У Дрездені повідомляють про стрілянину: поліція проводить евакуацію, злочинець взяв заручників

Вранці 10 грудня у німецькому Дрездені сталася стрілянина. Озброєний чоловік напав на радіостанцію, а потім увірвався до торгового центру. Злочинець міг взяти людей до заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За деякими даними, озброєний чоловік вбив жінку, а потім спробував увірватися в будівлю "Радіо Дрезден". Коли поліцейські під'їхали до радіостанції, стрілець сів у автомобіль та поїхав у бік центру міста.

Пізніше злочинець проник у торговий центр і забарикадувався у підсобці аптеки. Попередньо, він міг взяти кількох людей у заручники.

Поліція вже оточила центр Дрездена і закликала людей уникати цієї ділянки міста. Пізніше район довелося закрити для пересування.

Крім того, як повідомили в поліції, рух транспорту, зокрема й громадського, повністю зупинено,