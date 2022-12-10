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Дрезденский стрелок был смертельно ранен при задержании, - СМИ

Фото: дрезденский стрелок был смертельно ранен при задержании (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мужчина, который пытался сегодня в Дрездене захватить заложников, получил смертельные травмы при задержании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Сегодня утром, 10 декабря, 40-летний преступник убил свою 62-летнюю мать в многоквартирном доме в дрезденском районе Прохлис. Далее последовала неудачная попытка ворваться на местное радио. Сотрудники радиостанции успели выбежать из офиса через запасной выход.

Далее стрелок направился в торговый центр, где взял в заложники женщину и ее ребенка. Мужчина погиб, когда полиция освобождала заложников. Представитель полиции объяснил, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.

Ранее сообщалось, что утром 10 декабря в немецком Дрездене произошла стрельба. Вооруженный мужчина напал на радиостанцию, а затем ворвался в торговый центр. Преступник мог взять людей в заложники. Когда полицейские подъехали к радиостанции, стрелок сел в автомобиль и уехал в сторону центра города.

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СтрелковДрезден