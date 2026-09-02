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Драпатий пообіцяв змінити систему служби в ЗСУ та назвав нові принципи

13:54 02.09.2026 Ср
3 хв
Головком пообіцяв прибрати зайву звітність і зробити штаби кориснішими
aimg Валерія Абабіна
Фото: Головнокомандувач Михайло Драпатий (facebook.com zelenskyy.official)

Збройні Сили України отримали "Принципи лідерства" - документ із восьми пріоритетів розвитку війська. Головною цінністю в ньому названо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, оприлюднений на сайті Збройних Сил України.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив документ "Принципи лідерства Головнокомандувача Збройних Сил України та розвитку війська в умовах війни".

Він визначає намір, вісім пріоритетів, чотирнадцять вимог до командирів усіх рівнів і вісім очікувань від штабів. Конкретні завдання та показники виконання пропишуть окремими документами.

Цінність людини

Центральна теза документа стосується не техніки чи структур, а людей.

В документі йдеться про те, що найцінніше, що є в ЗСУ - це наші люди. Тому кожен командир зобов'язаний їх берегти.

Із цього випливають обов'язки командира: підготувати військового до бою, захистити від невиправданого ризику, подбати про пораненого, вшанувати пам'ять полеглих і підтримати їхні родини.

Драпатий наголошує, що турбота про людей не окрема від бойової ефективності, а її основа, і вимагає від командирів розрізняти рішучість і безрозсудність.

Підтримка не завершується з військовою службою: ветеранам мають забезпечити допомогу, реабілітацію, визнання й можливості - спільно з Міноборони, Міністерством у справах ветеранів, органами влади та волонтерами.

Служба має стати прогнозованою

Уперше на рівні принципів Головнокомандувача названо те, про що військові та їхні родини питають найчастіше, - строки, ротацію та порядок звільнення. Документ декларує намір змінити систему залучення, підготовки, проходження служби, ротації, утримання та звільнення так, щоб вона враховувала потреби і війська, і самих військовослужбовців.

"Забезпечити умови, за яких військова служба є прогнозованою, справедливою та професійною, а кадрові рішення ґрунтуються на потребах війська, професійності та результатах служби", - зазначено в документі.

Документ вимагає від командирів і штабів чесних оцінок, не дозволяючи оптимізму, страху чи амбіціям спотворювати реальність. Окремо наголошено, що у Збройних Силах немає місця корупції, зловживанню владою, домаганням чи дискримінації, а кожен командир має відповідально використовувати державні ресурси.

Для штабів усіх рівнів документ встановлює контрольне запитання: "Чи підвищує це нашу здатність воювати та досягати успіху?". Якщо ні - процес потрібно змінити. Штаб має "бути меншим там, де це можливо, швидшим там, де це необхідно, і щодня ставати кориснішим".

Ще один пріоритет - швидша за противника адаптація та впровадження інновацій, аби виконувати завдання з меншими втратами. Драпатий вимагає створювати середовище, у якому "хороші ідеї можуть надходити від будь-якого військовослужбовця, незалежно від його військового звання чи посади", і воювати спільно.

Нагадаємо, Михайло Драпатий очолив ЗСУ 22 липня, змінивши на посаді Олександра Сирського. Головними завданнями нового головкома Зеленський називав перебудову оборони та оновлену стратегію.

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Михайло ДрапатийЗбройні сили України