Драпатый пообещал изменить систему службы в ВСУ и назвал новые принципы

Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый обнародовал документ "Принципы лидерства Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и развития войска в условиях войны".

Он определяет намерение, восемь приоритетов, четырнадцать требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов. Конкретные задачи и показатели выполнения будут прописаны отдельными документами.

Ценность человека

Центральный тезис документа касается не техники или структур, а людей.

В документе говорится, что самое ценное, что есть в ВСУ – это наши люди. Потому каждый командир должен их беречь.

Из этого вытекают обязанности командира: подготовить военного к бою, защитить от неоправданного риска, позаботиться о раненом, почтить память павших и поддержать их семьи.

Драпатий отмечает, что забота о людях не отдельна от боевой эффективности, а ее основа, и требует от командиров различать решительность и безрассудство.

Поддержка не завершается с военной службой: ветеранам должны обеспечить помощь, реабилитацию, признание и возможности совместно с Минобороны, Министерством по делам ветеранов, органами власти и волонтерами.

Служба должна стать прогнозируемой

Впервые на уровне принципов Главнокомандующего названо то, о чем военные и их семьи чаще всего спрашивают - сроки, ротацию и порядок увольнения. Документ декларирует намерение изменить систему привлечения, подготовки, прохождения службы, ротации, удержания и увольнения так, чтобы она учитывала потребности и войск, и самих военнослужащих.

"Обеспечить условия, при которых военная служба прогнозируема, справедлива и профессиональна, а кадровые решения основываются на потребностях войска, профессиональности и результатах службы", - говорится в документе.

Документ требует от командиров и штабов честных оценок, не позволяя оптимизма, страха или амбиций искажать реальность. Отдельно подчеркнуто, что в Вооруженных Силах нет места коррупции, злоупотреблению властью, домогательствам или дискриминации, а каждый командир должен ответственно использовать государственные ресурсы.

Для штабов всех уровней документ устанавливает контрольный вопрос: "Повышает ли это нашу способность воевать и добиваться успеха?". Если нет – процесс нужно изменить. Штаб должен "быть меньше там, где это возможно, быстрее там, где это необходимо, и каждый день становиться полезнее".

Еще один приоритет - быстрее, чем противник, адаптация и внедрение инноваций, чтобы выполнять задачи с меньшими потерями. Драпатий требует создавать среду, в которой "хорошие идеи могут поступать от любого военнослужащего, независимо от его воинского звания или должности", и воевать сообща.