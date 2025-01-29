Драпатий офіційно очолив найскладніший напрямок на фронті

"Подякував за роботу в ОСУВ "Хортиця" генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ", - додав Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ, сьогодні ворог зосереджує найбільше сил саме на напрямках, які відносяться до операційної зони ОСУВ "Хортиця". Завданням Сил оборони, є тримати лінію, завдавати максимальних втрат ворогу й дбати про українських захисників.

"Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника. Працюємо разом", - додав Сирський.

Михайло Драпатий

На початку війни з Росією у 2014-му Драпатий виконував обов’язки командира 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, а у травні під його керівництвом 2-й батальйон увійшов у Маріуполь на бронетехніці з метою підсилення підрозділів.

З серпня 2016-го почав очолювати 58-му окрему мотопіхотну бригаду. Бригада виконувала бойові завдання на території Авдіївки й Ясинуватського району Донецької області.

З липня 2017-го Драпатий керував діями на Бахмутській трасі в зоні АТО.

Після цього до січня 2024-го командував оперативним угрупованням "Херсон", а вже у лютому його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ.

У травні того ж року Драпатий став командувачем оперативно-тактичного угрупування військ (ОТУВ) "Харків", а у листопаді був призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ.