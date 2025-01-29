Драпатый официально возглавил самое сложное направление на фронте

"Поблагодарил за работу в ОСГВ "Хортица" генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ", - добавил Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, сегодня враг сосредотачивает больше всего сил именно на направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСГВ "Хортица". Задачами Сил обороны, являются держать линию, наносить максимальные потери врагу и заботиться об украинских защитниках.

"Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника. Работаем вместе", - добавил Сырский.

Михаил Драпатый

В начале войны с Россией в 2014-м Драпатый исполнял обязанности командира 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, а в мае под его руководством 2-й батальон вошел в Мариуполь на бронетехнике с целью усиления подразделений.

С августа 2016-го начал возглавлять 58-ю отдельную мотопехотную бригаду. Бригада выполняла боевые задачи на территории Авдеевки и Ясиноватского района Донецкой области.

С июля 2017-го Драпатый руководил действиями на Бахмутской трассе в зоне АТО.

После этого до января 2024-го командовал оперативной группировкой "Херсон", а уже в феврале его назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ.

В мае того же года Драпатый стал командующим оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Харьков", а в ноябре был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.