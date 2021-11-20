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Драмы нет: президент Болгарии пояснил свои слова о "российском" Крыме

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Болгарии Румен Радев пояснил свои слова, что оккупированный Россией Крым - это российская территория. Он заявил, что его высказывание не следует драматизировать, поскольку действия РФ на полуострове - нарушение международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал bTV.

"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен - аннексия Крыма является нарушением международного права", - сказал Радев.

При этом глава государства добавил, что в политике существуют реалии и на данный момент Крым якобы является "российским".

Вопрос отношений с Россией также прокомментировала вице-президент Илиана Йотова. По ее словам, многие европейские политики выступают за возобновление саммитов ЕС-РФ и все проблемы нужно решать за столом переговоров.

Напомним, 19 ноября Радев в ходе дебатов со своим оппонентом на президентских выборах заявил, что Крым на данный момент якобы принадлежит России и санкции против Москвы неэффективны.

Отметим, МИД Украины потребовал официального опровержения заявления Радева о якобы "российском" Крыме.

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КрымБолгария