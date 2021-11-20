Драмы нет: президент Болгарии пояснил свои слова о "российском" Крыме

Президент Болгарии Румен Радев пояснил свои слова, что оккупированный Россией Крым - это российская территория. Он заявил, что его высказывание не следует драматизировать, поскольку действия РФ на полуострове - нарушение международного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал bTV.
"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен - аннексия Крыма является нарушением международного права", - сказал Радев.
При этом глава государства добавил, что в политике существуют реалии и на данный момент Крым якобы является "российским".
Вопрос отношений с Россией также прокомментировала вице-президент Илиана Йотова. По ее словам, многие европейские политики выступают за возобновление саммитов ЕС-РФ и все проблемы нужно решать за столом переговоров.
Напомним, 19 ноября Радев в ходе дебатов со своим оппонентом на президентских выборах заявил, что Крым на данный момент якобы принадлежит России и санкции против Москвы неэффективны.
Отметим, МИД Украины потребовал официального опровержения заявления Радева о якобы "российском" Крыме.