Драмы нет: президент Болгарии пояснил свои слова о "российском" Крыме

Президент Болгарии Румен Радев пояснил свои слова, что оккупированный Россией Крым - это российская территория. Он заявил, что его высказывание не следует драматизировать, поскольку действия РФ на полуострове - нарушение международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал bTV .

"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен - аннексия Крыма является нарушением международного права", - сказал Радев.

При этом глава государства добавил, что в политике существуют реалии и на данный момент Крым якобы является "российским".

Вопрос отношений с Россией также прокомментировала вице-президент Илиана Йотова. По ее словам, многие европейские политики выступают за возобновление саммитов ЕС-РФ и все проблемы нужно решать за столом переговоров.