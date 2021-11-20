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Драми немає: президент Болгарії пояснив свої слова про "російський" Крим

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Болгарії Румен Радев пояснив свої слова, що окупований Росією Крим - це російська територія. Він заявив, що його висловлювання не слід драматизувати, оскільки дії РФ на півострові - порушення міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал bTV.

"Немає ніякої драми. Питання абсолютно ясне - анексія Криму є порушенням міжнародного права", - сказав Радєв.

При цьому глава держави додав, що в політиці існують реалії і на цей момент Крим нібито є "російським".

Питання відносин з Росією також прокоментувала віцепрезидент Іліана Йотова. За її словами, багато європейських політиків виступають за відновлення самітів ЄС-РФ і всі проблеми потрібно вирішувати за столом переговорів.

Нагадаємо, 19 листопада Радєв в ході дебатів зі своїм опонентом на президентських виборах заявив, що Крим на цей момент нібито належить Росії і санкції проти Москви неефективні.

Відзначити, МЗС України зажадало офіційного спростування заяви Радєва про нібито "російський" Крим.

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КримБолгария