"Дракон" VS танк. Військові показали ефектне знищення ворожої техніки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ Збройних сил України.

Водночас військові зазначили, що підрозділи Сухопутних військ ефективно застосовують безпілотні системи проти противника на всіх напрямках.

За даними військових, це, ймовірно, перший зафіксований випадок ураження техніки таким типом БпЛА.

Ситуація на фронті 5 жовтня

Сьогодні вночі підпілля повідомило, що на Донбасі російській бригаді заборонили користуватися військовою технікою.

Мало того, ЗМІ повідомили, що біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

Детальніше про чутки щодо можливої відправки військових КНДР в Україну - читайте у нашому окремому матеріалі.

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