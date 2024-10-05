"Дракон" VS танк. Военные показали эффектное уничтожение вражеской техники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

В то же время, военные отметили, что подразделения Сухопутных войск эффективно применяют беспилотные системы против противника по всем направлениям.

По данным военных, это, вероятно, первый зафиксированный случай поражения техники таким типом БПЛА.

Ситуация на фронте 5 октября

Сегодня ночью подполье сообщило, что на Донбассе российской бригаде запретили пользоваться военной техникой.

Более того, СМИ сообщили, что возле временно оккупированного Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых - шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

Подробнее о слухах относительно возможной отправки военных КНДР в Украину - читайте в нашем отдельном материале.

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