"Дракон" VS танк. Военные показали эффектное уничтожение вражеской техники
Военные батальона "Злые сапсаны" 30 ОМБр уничтожили вражеский танк дроном "дракон". События произошли на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
По данным военных, это, вероятно, первый зафиксированный случай поражения техники таким типом БПЛА.
В то же время, военные отметили, что подразделения Сухопутных войск эффективно применяют беспилотные системы против противника по всем направлениям.
Ситуация на фронте 5 октября
Сегодня ночью подполье сообщило, что на Донбассе российской бригаде запретили пользоваться военной техникой.
Более того, СМИ сообщили, что возле временно оккупированного Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых - шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих КНДР были ранены.
Подробнее о слухах относительно возможной отправки военных КНДР в Украину - читайте в нашем отдельном материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.