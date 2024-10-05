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"Дракон" VS танк. Военные показали эффектное уничтожение вражеской техники

Украина, Суббота 05 октября 2024 17:32
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"Дракон" VS танк. Военные показали эффектное уничтожение вражеской техники Фото: военные уничтожили вражеский танк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные батальона "Злые сапсаны" 30 ОМБр уничтожили вражеский танк дроном "дракон". События произошли на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

По данным военных, это, вероятно, первый зафиксированный случай поражения техники таким типом БПЛА.

В то же время, военные отметили, что подразделения Сухопутных войск эффективно применяют беспилотные системы против противника по всем направлениям.

Ситуация на фронте 5 октября

Сегодня ночью подполье сообщило, что на Донбассе российской бригаде запретили пользоваться военной техникой.

Более того, СМИ сообщили, что возле временно оккупированного Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых - шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

Подробнее о слухах относительно возможной отправки военных КНДР в Украину - читайте в нашем отдельном материале.

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