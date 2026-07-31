Gulliver у Києві продадуть на аукціоні
Gulliver у Києві нарешті продадуть. Відповідне рішення ухвалили 31 липня наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ощадбанк.
Gulliver буде проданий
Лот планують опублікувати на початку вересня 2026 року в системі Prozorro. Продажі. Стартова ціна комплексу становитиме 207 мільйонів доларів.
Продаж через відкритий аукціон забезпечить:
- конкуренцію між потенційними покупцями,
- ринкове формування ціни,
- прозорість процедури.
В Ощадбанку нагадали, що кредитування будівництва комплексу консорціум державних банків розпочав ще у 2006 році. Будівлю Gulliver ввели в експлуатацію у 2014 році.
Історія Gulliver
З червня 2024 року позичальник - ТОВ "Три О" - почав скорочувати платежі, а згодом припинив обслуговувати борг. Тож у березні 2025 року державні банки розпочали процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки.
26 липня того ж року право власності на комплекс перейшло до банківського консорціуму. Наразі 80% активу належить Ощадбанку, ще 20% - Укрексімбанку.
Gulliver розташований у центрі Києва на загальній площі понад 157 тисяч квадратних метрів. Він поєднує торговельно-розважальний та бізнес-центри.
Щодня комплекс відвідують або проходять повз нього понад 150 тисяч людей, зазначили в Ощадбанку.
У квітні РБК-Україна писало, що "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" планують найближчими місяцями виставити на продаж столичний торгово-розважальний центр Gulliver.
Нагадаємо, 30 жовтня 2025 року стало відомо, що Gulliver призупинив роботу через те, що попередні власники центру перешкоджають експлуатації приміщення.