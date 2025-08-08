Dragon Capital, Inzhur, "Філіп Морріс" та інші представники бізнесу розповіли про очікування від БЕБ

Зокрема, представники бізнесу розповіли про необхідність більшого рівня прозорості роботи БЕБ, зниження кількості зайвих перевірок, зменшення тиску на "білий" бізнес і посилення боротьби з контрабандою і контрафактом.

"Очікую, що новий керівник БЕБ зможе побудувати сильну, справедливу та прозору інституцію. Важливо, щоб Бюро сприяло зростанню бюджетних надходжень коштом виведення бізнесу з тіні, створюючи при цьому рівні умови для всіх учасників ринку - аби сумлінні платники податків не опинялися у невигідному становищі", - такі сподівання висловив СЕО Dragon Capital Томаш Фіала.

Схожі сподівання щодо посилення боротьби з тіньовим бізнесом має і один з найбільших платників податків України, компанія "Філіп Морріс Україна".

"До новообраного голови БЕБ три сподівання. Перше - зупинити нелегальні виробництва тютюну всередині країни. Друге - зупинити неконтрольований потік сировини та обладнання для нелегального виробництва. Третє - побороти нелегальний ринок вейпів. Держава ввела заборону на продаж електронних сигарет, фактично змусивши Філіп Морріс залишити цей сегмент. Але замість скорочення споживання бачимо зростання нелегального обігу. Часу обмаль, вже у вересні платежі акцизу до бюджету покажуть, наскільки правоохоронні органи та зокрема БЕБ, справляються з наростаючою проблемою нелегальної торгівлі на тютюновому ринку", - прогнозує заступник генерального директора "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков.

"Новий очільник БЕБ має розв’язати насамперед проблему прозорості та передбачуваності роботи бюро. Бізнесу важливо не лише розуміти правила гри, але й бути впевненим, що вони не змінюватимуться щодня й не залежатимуть від особистих інтересів співробітників", - впевнений засновник компанії MacPaw Олександр Косован.

Засновник компанії Inzhur Андрій Журжій також висловив свої пропозиції до нового керівництва Бюро.

"Очікування - що БЕБ нарешті стане справді аналітичним органом у сфері боротьби з економічною злочинністю. Замість тиску на прозорий бізнес, що сплачує податки, отримаємо реальну системну роботу із запобігання вчиненню злочинів несумлінними платниками, які реально ухиляються від сплати податків", - впевнений Андрій Журжій.