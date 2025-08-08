Dragon Capital, Inzhur, "Филип Моррис" и другие представители бизнеса рассказали об ожиданиях от БЭБ

В частности, представители бизнеса рассказали о необходимости большего уровня прозрачности работы БЭБ, снижение количества лишних проверок, уменьшение давления на "белый" бизнес и усиление борьбы с контрабандой и контрафактом.

"Ожидаю, что новый руководитель БЭБ сможет построить сильную, справедливую и прозрачную институцию. Важно, чтобы Бюро способствовало росту бюджетных поступлений за счет вывода бизнеса из тени, создавая при этом равные условия для всех участников рынка - чтобы добросовестные налогоплательщики не оказывались в невыгодном положении", - такие надежды выразил СЕО Dragon Capital Томаш Фиала.

Похожие надежды по усилению борьбы с теневым бизнесом имеет и один из крупнейших налогоплательщиков Украины, компания "Филип Моррис Украина".

"К новоизбранному председателю БЭБ три надежды. Первое - остановить нелегальные производства табака внутри страны. Второе - остановить неконтролируемый поток сырья и оборудования для нелегального производства. Третье - побороть нелегальный рынок вейпов. Государство ввело запрет на продажу электронных сигарет, фактически заставив Филип Моррис покинуть этот сегмент. Но вместо сокращения потребления видим рост нелегального оборота. Времени мало, уже в сентябре платежи акциза в бюджет покажут, насколько правоохранительные органы и в частности БЭБ, справляются с нарастающей проблемой нелегальной торговли на табачном рынке", - прогнозирует заместитель генерального директора "Филип Моррис Украина" Михаил Поляков.

"Новый глава БЭБ должен решить прежде всего проблему прозрачности и предсказуемости работы бюро. Бизнесу важно не только понимать правила игры, но и быть уверенным, что они не будут меняться ежедневно и не будут зависеть от личных интересов сотрудников", - уверен основатель компании MacPaw Александр Косован.

Основатель компании Inzhur Андрей Журжий также высказал свои предложения к новому руководству Бюро.

"Ожидания - что БЭБ наконец станет действительно аналитическим органом в сфере борьбы с экономической преступностью. Вместо давления на прозрачный бизнес, который платит налоги, получим реальную системную работу по предотвращению совершения преступлений недобросовестными плательщиками, которые реально уклоняются от уплаты налогов", - уверен Андрей Журжий.