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Драги завтра снова подаст в отставку, - СМИ

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Рим, Среда 20 июля 2022 23:08
Драги завтра снова подаст в отставку, - СМИ Фото: Марио Драги, премьер Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Италии Марио Драги планирует подать в отставку уже завтра, 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

По информации издания, Драги планирует завтра встретиться с президентом Италии Серджио Матареллой в Квиринальском дворце и заявить ему о своем уходе с должности главы итальянского правительства.

Стоит заметить, что это будет уже вторая попытка Драги уйти с поста. В первый раз Матарелла не принял его отставки.

Напомним, сегодня стало известно, что Сенат Италии проголосовал за вотум доверия действующему премьер-министру Марио Драги. Но участие в голосовании приняли только 133 депутата из 315.

Также мы писали, что, по словам Драги, пакт доверия, который поддерживал правительство национального единства, перестал действовать и поэтому он решил уйти в отставку.

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