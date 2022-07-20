Драги завтра снова подаст в отставку, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News .

По информации издания, Драги планирует завтра встретиться с президентом Италии Серджио Матареллой в Квиринальском дворце и заявить ему о своем уходе с должности главы итальянского правительства.

Стоит заметить, что это будет уже вторая попытка Драги уйти с поста. В первый раз Матарелла не принял его отставки.