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ДПСУ затримала ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії, "озброївшись" гідрокостюмами

Фото: затримано ухилянтів, які намагались втекти до Румунії, перепливши Тису (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті прикордонники затримали 8 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Частина з них хотіла "підкорити" гори, а частина - переплести річку Тису.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Частина з них збиралася підкорити гори, інша ж - піти вплав. Подолати холодну течію річки Тиси їм мали допомогти гідрокостюми та автомобільні камери.

Як зазначають в ГПСУ, справи затриманих передано до суду.

Як повідомлялося, на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав з себе жінку. Він до останнього намагався не зізнаватися у своєму "перевтіленні".

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу по гриби.

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