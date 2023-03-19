ГПСУ задержала уклонистов, которые хотели бежать в Румынию, "вооружившись" гидрокостюмами

На Закарпатье пограничники задержали 8 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию. Часть из них хотела "покорить" горы, а часть – переплыть реку Тису.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Часть из них собиралась покорить горы, другая же - пойти вплавь. Преодолеть холодное течение реки Тисы им должны были помочь гидрокостюмы и автомобильные камеры.
Как отмечают в ГПСУ, дела задержанных переданы в суд.
Как сообщалось, на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Он до последнего старался не признаваться в своем "перевоплощении".
Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами.
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