ГПСУ задержала более 15 человек, которые пытались сбежать в Румынию и Венгрию

Пограничники задержали 17 уклонистов, которые пытались сбежать в Румынию и Венгрию. Против всех задержанных составлены протоколы об админправонарушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Пограничники отделов "Лужанка", "Косино" и "Вилок" разоблачили 6 попыток обойти пункты пропуска во время которых задержали 12 мужчин на Закарпатье.

"Еще 5 человек задержали вблизи границы с Румынией пограничные наряды отделов "Тячев", "Деловое" и "Яблоновка", - пишет пресс-служба.

Фото: ГНСУ задержало более 15 человек, пытавшихся бежать в Румынию и Венгрию (t.me/DPSUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно пограничники "выловили" из реки Днестр мужчину, который в гидрокостюме с ластами пытался бежать в Молдову. Для его спасения была использована лодка.