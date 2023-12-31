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ДПСУ про виїзд багатодітних чоловіків з України: не заборонено, але можуть вимагати документи

Фото: чи випускають багатодітних чоловіків з України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Виїзд багатодітних чоловіків за кордон не заборонений. Але прикордонники можуть вимагати на перевірку документи, які підтверджують відстрочку від мобілізації.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Крім осіб, які чітко прописані пунктами Правил, п.2.6 визначено, що у разі введення на території України воєнного стану право на перетин державного кордону також мають і інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. До цих військовозобов'язаних осіб відносяться і чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років", - пояснив Демченко.

Однак, за його словами, прикордонники неодноразово виявляли підробку документів, пов'язаних з багатодітним батьківством, тому можуть додатково перевіряти цю умову виїзду чоловіків.

"Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів пов'язаних з багатодітним батьківством наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах", - додав речник ДПСУ.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, під час дії воєнного стану виїзд військовозобов'язаних чоловіків з України заборонено, але є низка винятків. Зокрема, виїхати з України можуть багатодітні та чоловіки з інвалідністю. За інформацією Державної прикордонної служби, щодня з України виїжджає близько шести тисяч військовозобов'язаних чоловіків, але більшість із цього числа - водії вантажівок та автобусів..

Однак вчора в соцмережах з'явилася інформація про складнощі під час виїзду з України чоловіків з третьою групою інвалідності та їх супроводжуючих. Також повідомлялося, що не випускають з України і багатодітних чоловіків.

В коментарі РБК-Україна вчора речник ДПСУ сказав, що правила виїзду залишаються незмінними, але прикордонники можуть ретельно вивчати документи, які б давали підстави для виїзду.

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