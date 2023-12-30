У мережі пишуть, що чоловіків з інвалідністю не випускають за кордон. Що каже ДПСУ

У мережі поширюють інформацію про те, що нібито чоловіків з третьою групою інвалідності та їх супроводжуючих не випускають за кордон. Прикордонники відреагували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченка та Центр протидії дезінформації у Telegram.

Що сталося

У мережі поширюють інформацію, що нібито прикордонники не випускають з України осіб з третьою групою інвалідності та тих, хто супроводжує їх, якщо в них немає військово-облікових документів.

У соцмережах також пишуть про посилення контролю документів для тих, хто виїжджає системою "Шлях".

Що кажуть прикордонники

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна наголосив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема, і правил перетину кордону для громадян України, що затверджені Постановою уряду №57.

"Правила, в тому числі визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо це стосується чоловіків, громадян України, яким загалом обмежено залишати межі України. Правилами чітко визначені категорії і умови, за якими громадяни можуть перетинати кордон. Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство", - сказав він.

Крім того, Демченко наголосив, що прикордонники часто фіксують, як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону, слідуючи, до прикладу, з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи. Проте він наголосив, що змін у правилах перетину кордону немає.

"Змін в правилах перетину кордону не має, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - додав речник.

Центр протидії дезінформації також спростовує інформацію про нібито заборону виїзду за кордон особам з інвалідністю.

"Насправді поширювана інформація не відповідає дійсності. Правила перетину кордонів для людей з інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, про що повідомили у ДПСУ", - йдеться у повідомленні.

Виїзд чоловіків із України

Нагадаємо, виїзд військовозобов'язаних чоловіків з України під час воєнного стану заборонено. Але є низка винятків.

За інформацією Державної прикордонної служби, щодня з України виїжджає близько шести тисяч військовозобов'язаних чоловіків.

Як зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, більшість із цього числа - водії вантажівок та автобусів.