ГПСУ о выезде многодетных мужчин из Украины: не запрещено, но могут требовать документы

"Кроме лиц, которые четко прописаны пунктами Правил, п.2.6 определено, что в случае введения на территории Украины военного положения право на пересечение государственной границы также имеют и другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. К этим военнообязанным лицам относятся и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет", - пояснил Демченко.

Однако, по его словам, пограничники неоднократно выявляли подлог документов, связанных с многодетным отцовством, поэтому могут дополнительно проверять это условие выезда мужчин.

"Учитывая, что мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанных с многодетным отцовством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в частности, и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или запись об отсрочке в военноучетных документах ", - добавил спикер ГПСУ.

Выезд мужчин за границу

Напомним, во время действия военного положения выезд военнообязанных мужчин из Украины запрещен, но есть ряд исключений. В частности, выехать из Украины могут многодетные и мужчины с инвалидностью. По информации Государственной пограничной службы, ежедневно из Украины выезжает около шести тысяч военнообязанных мужчин, но большинство из этого числа - водители грузовиков и автобусов.

Однако вчера в соцсетях появилась информация о сложностях при выезде из Украины мужчин с третьей группой инвалидности и их сопровождающих. Также сообщалось, что не выпускают из Украины и многодетных мужчин.

В комментарии РБК-Украина вчера спикер ГНСУ сказал, что правила выезда остаются неизменными, но пограничники могут тщательно изучать документы, которые давали бы основания для выезда.

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