Що сталось

"Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися. За послугу фігуранти отримували до 1000 доларів з особи", - пише пресслужба.

Під час обшуків було вилучено:

комп'ютерну та оргтехніку;

банківські картки;

печатки;

мобільні телефони;

копії документів закордонних паспортів.

Фото: ДПСУ викрила псевдоводіїв системи "Шлях" та ліквідувала чергову схему для ухилянтів (t.me/DPSUkr)

Що загрожує

Чотирьом організаторам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років тюрми.

"При цьому, 1 фігуранта цього ж дня виявили при спробі виїзду до Польщі. Досудове розслідування триває", - додає ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом було в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.