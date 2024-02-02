Что случилось

"Организаторы канала способствовали мужчинам в выезде за границу под видом водителей международных пассажирских и грузовых перевозок. Конечно, в Украину они уже не возвращались. За услугу фигуранты получали до 1000 долларов с человека", - пишет пресс-служба.

Во время обысков было изъято:

компьютерную и оргтехнику;

банковские карты;

печати;

мобильные телефоны;

копии документов загранпаспортов.

Фото: ГПСУ разоблачила псевдоводителей системы "Шлях" и ликвидировала очередную схему (t.me/DPSUkr)

Что угрожает

Четырем организаторам сообщено о подозрении. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

"При этом, 1 фигуранта в этот же день обнаружили при попытке выезда в Польшу. Досудебное расследование продолжается", - добавляет ГПСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области была разоблачена схема, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.