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ГПСУ разоблачила псевдоводителей системы "Шлях" и ликвидировала очередную схему

Фото: ГПСУ разоблачила псевдоводителей системы "Шлях" и ликвидировала очередную схему(t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Ликвидирована очередная схема переправки нарушителей через границу. Организаторы сделки помогали мужчинам покинуть страну под видом водителей международных пассажирских и грузовых перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Что случилось

"Организаторы канала способствовали мужчинам в выезде за границу под видом водителей международных пассажирских и грузовых перевозок. Конечно, в Украину они уже не возвращались. За услугу фигуранты получали до 1000 долларов с человека", - пишет пресс-служба.

Во время обысков было изъято:

  • компьютерную и оргтехнику;
  • банковские карты;
  • печати;
  • мобильные телефоны;
  • копии документов загранпаспортов.
 

Фото: ГПСУ разоблачила псевдоводителей системы "Шлях" и ликвидировала очередную схему (t.me/DPSUkr)

Что угрожает

Четырем организаторам сообщено о подозрении. Им грозит до 9 лет тюрьмы. 

"При этом, 1 фигуранта в этот же день обнаружили при попытке выезда в Польшу. Досудебное расследование продолжается", - добавляет ГПСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области была разоблачена схема, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

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Мобилизация в УкраинеДПСУ