ДПСУ викрила чергову переправну "схему". Затримали 8 чоловіків

"Прикордонники Чопського загону затримали 8 чоловіків, серед яких був і організатор переправної схеми. Той саме вів "мандрівників" до українсько-словацького кордону. Затриманих доправили у прикордонний підрозділ з метою з’ясування обставин правопорушення", - пише пресслужба.

На Закарпатті підвищився рівень води

Як пише ДПСУ, через велику кількість опадів на Закарпатті значно підвищився рівень води у річках, зокрема у Тисі, по руслі якої проходить кордон з Румунією й Угорщиною.

"Навіть такі умови не завадять прикордонникам надійно та ефективно охороняти кордон нашої країни. Не перешкодою небезпечна течія є й, на жаль, для осіб, які організовують незаконне переправлення громадян за кордон. Закликаємо утримуватися від перепливання гірських річок й подолання засніжених вершин Карпат", - відзначає пресслужба.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Служба безпеки України нещодавно викрила ще 4 "схеми" ухилення від мобілізації. Серед затриманих був посадовець одного з підрозділів ДСНС у Кіровоградській області й власник транспортної компанії.