RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГПСУ разоблачила очередную переправочную "схему". Задержали 8 мужчин

Фото: ГПСУ разоблачила очередную переправочную "схему". Задержали 8 мужчин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники задержали 8 мужчин возле украинско-словацкой границы. Среди задержанных был организатор переправочной "схемы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

"Пограничники Чопского отряда задержали 8 мужчин, среди которых был и организатор переправочной схемы. Тот именно вел "путешественников" к украинско-словацкой границе. Задержанных доставили в пограничное подразделение с целью выяснения обстоятельств правонарушения", - пишет пресс-служба.

На Закарпатье повысился уровень воды в реках 

Как пишет ГПСУ, из-за большого количества осадков на Закарпатье значительно повысился уровень воды в реках, в частности в Тисе, по руслу которой проходит граница с Румынией и Венгрией. 

"Даже такие условия не помешают пограничникам надежно и эффективно охранять границу нашей страны. Не препятствием опасное течение является и, к сожалению, для лиц, которые организуют незаконную переправку граждан за границу. Призываем воздерживаться от переплытия горных рек и преодоления заснеженных вершин Карпат", - отмечает пресс-служба. 

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, Служба безопасности Украины недавно разоблачила еще 4 "схемы" уклонения от мобилизации. Среди задержанных был чиновник одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области и владелец транспортной компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине