ua en ru
Нд, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДПСУ викрила чергову переправну "схему". Затримали 8 чоловіків

Неділя 03 грудня 2023 10:22
UA EN RU
ДПСУ викрила чергову переправну "схему". Затримали 8 чоловіків Фото: ДПСУ викрила чергову переправну "схему". Затримали 8 чоловіків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники затримали 8 чоловіків біля українсько-словацького кордону. Серед затриманих був організатор переправної "схеми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Прикордонники Чопського загону затримали 8 чоловіків, серед яких був і організатор переправної схеми. Той саме вів "мандрівників" до українсько-словацького кордону. Затриманих доправили у прикордонний підрозділ з метою з’ясування обставин правопорушення", - пише пресслужба.

На Закарпатті підвищився рівень води

Як пише ДПСУ, через велику кількість опадів на Закарпатті значно підвищився рівень води у річках, зокрема у Тисі, по руслі якої проходить кордон з Румунією й Угорщиною.

"Навіть такі умови не завадять прикордонникам надійно та ефективно охороняти кордон нашої країни. Не перешкодою небезпечна течія є й, на жаль, для осіб, які організовують незаконне переправлення громадян за кордон. Закликаємо утримуватися від перепливання гірських річок й подолання засніжених вершин Карпат", - відзначає пресслужба.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Служба безпеки України нещодавно викрила ще 4 "схеми" ухилення від мобілізації. Серед затриманих був посадовець одного з підрозділів ДСНС у Кіровоградській області й власник транспортної компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"
Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС