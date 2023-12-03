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ГПСУ разоблачила очередную переправочную "схему". Задержали 8 мужчин

Воскресенье 03 декабря 2023 10:22
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ГПСУ разоблачила очередную переправочную "схему". Задержали 8 мужчин Фото: ГПСУ разоблачила очередную переправочную "схему". Задержали 8 мужчин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники задержали 8 мужчин возле украинско-словацкой границы. Среди задержанных был организатор переправочной "схемы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

"Пограничники Чопского отряда задержали 8 мужчин, среди которых был и организатор переправочной схемы. Тот именно вел "путешественников" к украинско-словацкой границе. Задержанных доставили в пограничное подразделение с целью выяснения обстоятельств правонарушения", - пишет пресс-служба.

На Закарпатье повысился уровень воды в реках

Как пишет ГПСУ, из-за большого количества осадков на Закарпатье значительно повысился уровень воды в реках, в частности в Тисе, по руслу которой проходит граница с Румынией и Венгрией.

"Даже такие условия не помешают пограничникам надежно и эффективно охранять границу нашей страны. Не препятствием опасное течение является и, к сожалению, для лиц, которые организуют незаконную переправку граждан за границу. Призываем воздерживаться от переплытия горных рек и преодоления заснеженных вершин Карпат", - отмечает пресс-служба.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, Служба безопасности Украины недавно разоблачила еще 4 "схемы" уклонения от мобилизации. Среди задержанных был чиновник одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области и владелец транспортной компании.

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